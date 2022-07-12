أثارت موجة من الغضب.. أمريكا تخصص منحة مالية للملحدين ونشر الإلحاد بالشرق الأوسط

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخرًا تقديم منحة قدرها نصف مليون دولار للملحدين في الشرق الأوسط، وهو ما أثار غضب المسلمين والمنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة والعالم.

وحددت وزارة الخارجية موقع الأنشطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا.

من جانبه هاجم مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير)، قرار وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدًا على أنه من غير المناسب والمقبول أن تمول الوزارة بشكل مباشر انتشار الإلحاد في المجتمعات الدينية والحركات المناهضة للإيمان بدلاً من تعزيز الحرية والعدالة لجميع الناس.

كما عبّر عن قلقه البالغ بشأن برنامج المنح المقدم من وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يستخدم أموال دافع الضرائب الأمريكي، للترويج للإلحاد في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط وآسيا.

وسيتم إرسال الأموال لإنشاء وتقوية شبكات من الملحدين و”الإنسانيين” و”غير الممارسين” في الدول المستهدفة.

وأوضح المجلس- في بيان له- أن تمويلات الخارجية الأمريكية تثير الشك لدى بعض الأشخاص في الخارج بأن الحكومة الأمريكية تسعى إلى علمنة العالم الإسلامي من خلال دعم المنظمات والحكومات الأجنبية المعادية للإسلام.