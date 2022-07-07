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نجاح المرحلة الأولى من خطة «شؤون الحرمين» دون أي إصابات بين ضيوف الرحمن
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محليات

نجاح المرحلة الأولى من خطة «شؤون الحرمين» دون أي إصابات بين ضيوف الرحمن

نجاح المرحلة الأولى من خطة «شؤون الحرمين» دون أي إصابات بين ضيوف الرحمن
٠٢:٥٩:١١ ص، الجمعة، ٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح المرحلة الأولى من خطة الرئاسة لحج هذا العام دون حصول أي حوادث بين قاصدي الحرمين الشريفين ولله الحمد والمنة.

وأكد السديس، بأن الخطة التي ارتكزت على عديد من المحاور التشغيلية الهادفة لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المستويات قد حققت أهدافها ولله الحمد والمنة.

وبين أن التعاون المثمر مع كافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن قد أدى بفضل الله لتكامل الجهود وتناغم الأعمال وتحقيق المنشود، مبيناً أن العمل لا يزال مستمراً لتوفير بيئة آمنة وصحية في الحرمين الشريفين، لخدمة ضيوف الرحمن ولإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ.

واختتم الشيخ السديس تصريحه بالدعاء لله عز وجل أن يعين حجاج بيت الله الحرام وأن يتقبل منهم حجهم وعبادتهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين بالرحمة والمغفرة , وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ال سعود ـ حفظهما الله ـ أحسن الجزاء وأوفر العطاء على ما يولون الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام من رعاية واهتمام.

الكلمات الدلالية:
الشيخ السديس رئاسة شؤون الحرمين شؤون الحرمين ضيوف الرحمن

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