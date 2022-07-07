الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل : لم تسجل أي أمراض أو حالات في يوم التروية
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محليات

رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل : لم تسجل أي أمراض أو حالات في يوم التروية

رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل : لم تسجل أي أمراض أو حالات في يوم التروية
٠٧:٠٤:٣٨ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أكد  رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل نجاح الحملات التوعوية ضد المتسللين والمخالفين لأنظمة الحج.

وأضاف رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أن  المتطوعين على مستوى عال من الخبرة والأداء في خدمة الحجاج.

وأوضح الأمير خالد الفيصل أنه لم تسجل أي أمراض أو حالات في يوم التروية.

كما أعرب عن ترحيبيه بالحجاج  قائلا :” ننتشرف بخدمتهم في كل مكان وزمان”، منوها أن المشاريع الحالية شهدت قفزة نوعية مقارنة بالعام الماضي.

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أمراض الأمير خالد الفيصل رئيس لجنة الحج يوم التروية

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