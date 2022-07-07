الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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استمرار تراجع أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 210 ريالات

استمرار تراجع أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 210 ريالات
١٢:٤٩:٣٠ م، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استمرت أسعار الذهب في المملكة اليوم في الهبوط، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 210.39 ريال، أي ما يعادل 56.10 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 192.85 ريال/ 51.43 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بالمملكة 184.09 ريال/ 49.09 دولار، متراجعا بنحو ريالين عن أمس الأربعاء، حيث سجل 186.30 ريال/ 49.68 دولار، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 157.79 ريال/ 42.08 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” نحو 6543.75 ريال/ 1745 دولار، في حين بلغ سعر البيع 6547.50 ريال/ 1746 دولار.

وعالميًا، تراجع الذهب الفوري 1.4% إلى 1738.99 دولارًا للأوقية، وذلك بعد انخفض ما يصل إلى 2.6%، يوم الثلاثاء، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1738.3 دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي سجل فيه الدولار أعلى مستوياته خلال العقدين الأخيرين، مرتفعًا بنسبة 0.5% يوم الأربعاء، حيث ظهر كملاذ مفضل مؤخرًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التحوط من مخاوف الركود المتزايدة.

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