بالفيديو.. برامج مجانية لفحص أي هاتف آيفون مستعمل

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نصح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي بأهمية فحص أي هاتف آيفون مستعمل قبل الإقدام على شرائه.

وقال عبدالرحمن الهادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن بسهولة فحص أي هاتف آيفون مستعمل من خلال عدد من البرامج.

وأضاف “هذي 3 برامج مجانية تفحص لك الجهاز بالكامل تلقائياً وتعلمك إذا فيه مشاكل أو لا وتعلمك أين المشكلة بالضبط :

وهذه البرامج هي كالتالي:

– البرنامج الأول: phone doctor plus

– البرنامج الثاني: check my device

– البرنامج الثالث: phone tester