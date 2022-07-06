الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الجوازات» تصدر 11 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الحج
الكويت.. استعراض جنوني لـ «مفحطين» وإدارة المرور تشكل فرقة لضبطهم
تشهير وغرامة ومصادرة.. جريمة غش تجاري في الجبيل
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس 8 ذي الحجة
لإخلالهما بخدمة «ضيوف الرحمن».. إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي بإحدى شركات «الحج»
بالفيديو.. برامج مجانية لفحص أي هاتف آيفون مستعمل

تقنية

بالفيديو.. برامج مجانية لفحص أي هاتف آيفون مستعمل

بالفيديو.. برامج مجانية لفحص أي هاتف آيفون مستعمل
٠١:٠٥:٠٣ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي بأهمية فحص أي هاتف آيفون مستعمل قبل الإقدام على شرائه.

وقال عبدالرحمن الهادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن بسهولة فحص أي هاتف آيفون مستعمل من خلال عدد من البرامج.

وأضاف “هذي 3 برامج مجانية تفحص لك الجهاز بالكامل تلقائياً وتعلمك إذا فيه مشاكل أو لا وتعلمك أين المشكلة بالضبط :

وهذه البرامج هي كالتالي:

– البرنامج الأول: phone doctor plus

– البرنامج الثاني: check my device

– البرنامج الثالث: phone tester

الكلمات الدلالية:
آيفون برامج مجانية فحص هاتف آيفون هواتف آيفون

مواد ذات صلة

المزيد
فيس بوك: 30 يوماً قبل إزالة صور المستخدمين

فيس بوك: 30 يوماً قبل إزالة صور المستخدمين

منذ 10 سنوات
«آبل» تغلق ثغرة خطيرة تسمح بالتسلل إلى أجهزتها

«آبل» تغلق ثغرة خطيرة تسمح بالتسلل إلى أجهزتها

منذ 4 سنوات
“سامسونج” تطلق الكاميرا ذات العدسة الأسرع تبديلاً في العالم

“سامسونج” تطلق الكاميرا ذات العدسة الأسرع تبديلاً في العالم

منذ 8 سنوات
«فيس آب» يمتلك معلومات 150 مليون شخص.. ماذا سيفعل بها؟

«فيس آب» يمتلك معلومات 150 مليون شخص.. ماذا سيفعل بها؟

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *