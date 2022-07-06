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بريطانيا تكذب إيران وتنفي اعتقال دبلوماسيها في طهران
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دولي

بريطانيا تكذب إيران وتنفي اعتقال دبلوماسيها في طهران

بريطانيا تكذب إيران وتنفي اعتقال دبلوماسيها في طهران
١٢:٤٣:١٠ ص، الخميس، ٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وصفت الخارجية البريطانية التقارير الإيرانية عن اعتقال دبلوماسي بريطاني بتهمة تجسس في طهران بأنها غير صحيحة بالمرة.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان: “تقارير التليفزيون الإيراني عن اعتقال مسؤول بريطاني بتهمة التجسس لا صحة لها إطلاقا”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني احتجز عدة أجانب، بينهم ثاني أكبر مبعوث بريطاني في طهران.

وصرح التلفزيون الإيراني أن سبب الاحتجاز كان لمزاعم قيام الأجانب بأعمال تجسس، مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة. ولم يذكر التلفزيون ما إذا كان المعتقلون ما زالوا رهن الاحتجاز.

وأضاف: “هؤلاء الجواسيس أخذوا عينات من الأرض في صحراء وسط إيران حيث كان الحرس الثوري يجري تجارب الصواريخ الفضائية”.

الكلمات الدلالية:
الحرس الثوري بريطانيا عمليات تجسس كذب بواح

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