الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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محليات

3 مناطق تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة.. وصلت 48 مئوية

3 مناطق تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة.. وصلت 48 مئوية
١١:٤٩:٣٠ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة.

ووصلت أعلى درجة حرارة في الدمام حيث سجلت 48 درجة مئوية، بينما سجلت الأحساء 47 درجة مئوية، تليها القيصومة 45 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة طقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

كما توقع المركز، استمرار نشاط الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة الى جازان كذلك الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة (ينبع).

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