الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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فرص

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بـ «أرامكو لريادة الأعمال»

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بـ «أرامكو لريادة الأعمال»
٠٨:١١:٢٨ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بعدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مراقب مالي
(Financial Controller)

2- أخصائي الاستشارات القانونية والحوكمة
(Governance & Legal Advisor/ Specialist)

3- أخصائي استشارات المخاطر والامتثال
(Risk & Compliance Advisor/ Specialist)

4- مساعد الاستثمار
(Investment Associate)

5- مدير الاستثمار
(Investment Manager)

6- أخصائي المشتريات
(Procurement Specialist)

7- أخصائي العلاقات العامة
(Public Relations Specialist)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات: اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
طريقة التقديم فرص مراقب مالي وظائف شاغرة

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