لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بـ «أرامكو لريادة الأعمال»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلن مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بعدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مراقب مالي
(Financial Controller)
2- أخصائي الاستشارات القانونية والحوكمة
(Governance & Legal Advisor/ Specialist)
3- أخصائي استشارات المخاطر والامتثال
(Risk & Compliance Advisor/ Specialist)
4- مساعد الاستثمار
(Investment Associate)
5- مدير الاستثمار
(Investment Manager)
6- أخصائي المشتريات
(Procurement Specialist)
7- أخصائي العلاقات العامة
(Public Relations Specialist)
طريقة التقديم:
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