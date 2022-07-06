لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بـ «أرامكو لريادة الأعمال»

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أعلن مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بعدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مراقب مالي

(Financial Controller)

2- أخصائي الاستشارات القانونية والحوكمة

(Governance & Legal Advisor/ Specialist)

3- أخصائي استشارات المخاطر والامتثال

(Risk & Compliance Advisor/ Specialist)

4- مساعد الاستثمار

(Investment Associate)

5- مدير الاستثمار

(Investment Manager)

6- أخصائي المشتريات

(Procurement Specialist)

7- أخصائي العلاقات العامة

(Public Relations Specialist)

طريقة التقديم:

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