الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
ما هي أعمال اليوم الثامن «يوم التروية»؟
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ثقافية

ما هي أعمال اليوم الثامن «يوم التروية»؟

ما هي أعمال اليوم الثامن «يوم التروية»؟
٠٥:٥١:٤٢ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه بقدوم غدا الخميس بإذن الله، الثامن من ذي الحجة (يوم التروية)، يتوجه حجاج بيت الله الحرام مُحرٍمين على اختلاف نُسكهم، إلى صعيد منى، اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوردت الرئاسة العامة أعمال اليوم الثامن “يوم التروية”، لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ، ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء.

ما هي أعمال اليوم الثامن (يوم التروية):

ـ يستحب لمن كان بمكة متمتعا أو كان من أهل مكة، أن يحرم يوم التروية ويهل بالحج، ويفعل كما فعل عند الإحرام من الميقات من الاغتسال، والتطيّب، ولبس الإزار، فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما – قال: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج).

ـ ويسن للحاج أن يخرج من مكة إلى منى يوم التروية بعد طلوع الشمس، فيصلي خمس صلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفجر يوم التاسع ويبيت بها ليلة عرفة.

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