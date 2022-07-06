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المفوضية الأوروبية: نعمل على توجيه الأموال الروسية المجمدة لهذا الغرض
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المفوضية الأوروبية: نعمل على توجيه الأموال الروسية المجمدة لهذا الغرض

المفوضية الأوروبية: نعمل على توجيه الأموال الروسية المجمدة لهذا الغرض
٠٤:٥٧:١٣ م، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم، أنها تعمل على توجيه الأموال الروسية المجمدة نحو إعادة إعمار أوكرانيا، وذلك ردًا على استمرار موسكو في حربها غير المبررة ضد كييف.

وأوضحت أنها استدعت اليوم، القائم بالأعمال النرويجي بسبب رفض أوسلو دخول البضائع الروسية إلى سفالبارد، مؤكدة أن الإجراءات العقابية ضد روسيا ستؤدي حتمًا إلى رد.

وأكدت أن “قمة الناتو” أثبتت أن الغرب لا يعتزم التخلي عن التصعيد في أوكرانيا وأنه لا يسمح بالتسوية السلمية، لافتة إلى أنه على الغرب إدراك مسؤوليته في ما يتعلق بمقتل المدنيين في دونباس وغيرها.

فيما كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن أي مقترح لإنشاء محاكم للتحقيق بأفعال روسيا سيكون مجنونًا وباطلًا قانونيًا، مشيرًا إلى أن فكرة معاقبة دولة لديها أكبر قدرة نووية، فكرة سخيفة ويحتمل أن تهدد وجود البشرية.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية، أنها ستواصل محاسبة روسيا على حربها غير المبررة ضد أوكرانيا، لافتة إلى أنه لا يمكن القبول بإهانة روسيا للنظام الدولي القائم على الازدهار والسلام، مؤكدة أن حرب روسيا على أوكرانيا وجهت ضربة جديدة لآفاق النمو العالمي.

الكلمات الدلالية:
أوروبا أوكرانيا النرويج دونباس روسيا قمة الناتو

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