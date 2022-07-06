44 درجة مئوية.. درجات الحرارة المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم.

وتوقع المركز بأن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، ما بين 30 – 44 درجة مئوية مع نشاط في الرياح تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلو متر في الساعة، مبينًا أن اتجاه الرياح “شمالية شرقية.

كما توقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة اليوم ما بين 30 – 42 درجة مئوية، فيما تصل درجة الحرارة على مشعر منى إلى ما بين 31 – 42 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجة الحرارة، اليوم، في مزدلفة من المتوقع أن تصل ما بين 31 – 42 درجة مئوية، وعلى عرفة ما بين 29 – 43 درجة مئوية.

فيما توقع أن ترتفع درجات الحرارة على بعض المناطق، حيث سجلت محافظات الإحساء والدمام بالمنطقة الشرقية أعلى درجة في المملكة بـ 45 درجة، كما سجلت مكة المكرمة والخرج وحفر الباطن 44 درجة مئوية.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، لتسجل كل من الباحة 28 درجة مئوية، ومحافظة أبها في عسير 30 درجة مئوية.