“الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية قد تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على منطقة نجران والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة الى جازان كذلك الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة (ينبع). كما يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط. ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

وفي السياق ذاته، نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على مدينة نجران.

وتشمل الحالة محافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، وشرورة، وبَيَّنَ المركزُ أنَّ الحالةَ تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه محافظة ينبع ومركز الرايس، وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.