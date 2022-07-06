الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
ميزة رائعة جدا في «الآيفون» يمكن الاستفادة منها بسهولة (فيديو)
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تقنية

ميزة رائعة جدا في «الآيفون» يمكن الاستفادة منها بسهولة (فيديو)

ميزة رائعة جدا في «الآيفون» يمكن الاستفادة منها بسهولة (فيديو)
٠٣:٠٧:١٠ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف أحد المستخدمين لتطبيقات آيفون؛ عن طريقة مبتكرة وسهلة جدا في استخدام ميزة الترجمة الفورية في تطبيقات التراسل على هواتف iPhone .

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أوضح المستخدم  الطريقة المثلى لاستخدام هذه الميزة؛ عن طريق كتابة النص المطلوب في تطبيق واتسآب على سبيل المثال، ثم:

ـ انقر على مساحة يمكنك إدخال نص فيها.

ـ في أعلى لوحة المفاتيح، انقر على رمز فتح قائمة الميزات فتح قائمة الميزات.

ـ انقر على رمز الترجمة ترجمة.

ـ اختَر اللغة التي تريد الترجمة منها، وهنا يعيطك مساحة التعرّف على اللغات التي يمكن ترجمتها.
ـ اختَر اللغة التي تريد الترجمة إليها.

ـ أدخِل النص؛ ستظهر لك معاينة أثناء الكتابة، ويمكنك النقر على المعاينة للاطّلاع على صِيغ مختلفة من الترجمة.

ـ لاستخدام الترجمة، انقر على رمز الاختيار اختيار.

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الآيفون ترجمة فورية تطبيق واتسآب نصر مترجم

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