ميزة رائعة جدا في «الآيفون» يمكن الاستفادة منها بسهولة (فيديو)
تواصل ـ فريق التحرير:
كشف أحد المستخدمين لتطبيقات آيفون؛ عن طريقة مبتكرة وسهلة جدا في استخدام ميزة الترجمة الفورية في تطبيقات التراسل على هواتف iPhone .
وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أوضح المستخدم الطريقة المثلى لاستخدام هذه الميزة؛ عن طريق كتابة النص المطلوب في تطبيق واتسآب على سبيل المثال، ثم:
ـ انقر على مساحة يمكنك إدخال نص فيها.
ـ في أعلى لوحة المفاتيح، انقر على رمز فتح قائمة الميزات فتح قائمة الميزات.
ـ انقر على رمز الترجمة ترجمة.
ـ اختَر اللغة التي تريد الترجمة منها، وهنا يعيطك مساحة التعرّف على اللغات التي يمكن ترجمتها.
ـ اختَر اللغة التي تريد الترجمة إليها.
ـ أدخِل النص؛ ستظهر لك معاينة أثناء الكتابة، ويمكنك النقر على المعاينة للاطّلاع على صِيغ مختلفة من الترجمة.
ـ لاستخدام الترجمة، انقر على رمز الاختيار اختيار.