بالقراءات العشر.. تخريج أول 3 طلاب لبرنامج الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

تواصل- واس:

شهد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن بعد اليوم، تخريج أول (3) طلاب لبرنامج الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بمسار الإقراء والإجازة، وهم الطلاب إبراهيم حيدرا من دولة مالي، ومحمد عبدالكريم من دولة تشاد، وعبد الرحيم ديالو من دولة ليبيريا.

وأتم الطلاب حفظ آخر قراءة من القراءات العشر المتواترة عن النبي صل الله عليه وسلم، وبذلك يختمون حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر كاملة.

وأكد الشيخ “السديس” أن هذه المناسبة تستمد تميزها من شرف المكان والزمان وأهدافها ومقاصدها النبيلة، في حفظ كتاب الله – عز وجل – وتدارسه، وأن من خير ما يتلقاه زوار الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن هو القرآن الكريم، مؤكداً حرص ولاة الأمر – حفظهم الله – ودعمهم الدائم لتحفيظ القرآن وتعليمه ونشر هذه الحلق المباركة وتحسين أعمالها ليعم نفعها وفائدتها قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.