الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر دون مراجعة المرور
وزير الصحة: المملكة تمتلك أفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة
“الأرصاد” يتوقع درجة الحرارة في “مكة” يوم عرفة
“الدفاع الروسية”: تدمير 7 مواقع قيادة أوكرانية في دونيتسك
قبل عيد الأضحى.. 5 علامات تؤكد سلامة الأضحية
عمرها 70 عامًا.. شاهد أول صورة ملونة للمسجد الحرام

أحدث الأخبار

بالفيديو.. 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر دون مراجعة المرور

بالفيديو.. 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر دون مراجعة المرور
٠٢:٥٩:٣٩ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة “أبشر” دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

ونشر المرور  عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الاثنين، انفوجراف لكيفية استخراج إذن إصلاح المركبات، وذلك عبر 8 خطوات هي:

1-تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.

2-اختيار المركبات (خدمات).

3-اختيار إدارة المركبات.

4-اختيار المركبة المعنية.

5- اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد.

6- إرسال رسالة نصية.

7- التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق “ارتح”.

8- مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.

كانت الإدارة العامة للمرور، وجهت 5 نصائح لمن أراد السفر بمركبته.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتالي:

1- التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.

2- فحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.

3- التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، ومن وجود حقيبة إسعافات أولية.

4- أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثنائها.

5- استخدام خرائط الطريق لاختيار الطريق الأنسب.

 

الكلمات الدلالية:
اصلاح المركبات ابشر المرور منصة ابشر

مواد ذات صلة

المزيد
موجز الظهيرة | أردني يضحي عن شهداء الحد الجنوبي بـ«عجل».. و«العيسي» يتفقد مدارس بالرياض

موجز الظهيرة | أردني يضحي عن شهداء الحد الجنوبي بـ«عجل».. و«العيسي» يتفقد مدارس بالرياض

منذ 6 سنوات
«ماس كهربائي» يوقف جلسة «الشورى» اليوم

«ماس كهربائي» يوقف جلسة «الشورى» اليوم

منذ 6 سنوات
توقعات «الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الضباب على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الضباب على هذه المناطق

منذ سنتين
بنهاية الأسبوع الثاني.. 88 ألف معلم ومعلمة تقدموا لحركة النقل الخارجي

بنهاية الأسبوع الثاني.. 88 ألف معلم ومعلمة تقدموا لحركة النقل الخارجي

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *