بالفيديو.. 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر دون مراجعة المرور

تواصل- فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة “أبشر” دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

ونشر المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الاثنين، انفوجراف لكيفية استخراج إذن إصلاح المركبات، وذلك عبر 8 خطوات هي:

1-تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.

2-اختيار المركبات (خدمات).

3-اختيار إدارة المركبات.

4-اختيار المركبة المعنية.

5- اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد.

6- إرسال رسالة نصية.

7- التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق “ارتح”.

8- مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.

كانت الإدارة العامة للمرور، وجهت 5 نصائح لمن أراد السفر بمركبته.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتالي:

1- التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.

2- فحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.

3- التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، ومن وجود حقيبة إسعافات أولية.

4- أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثنائها.

5- استخدام خرائط الطريق لاختيار الطريق الأنسب.