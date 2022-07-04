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6 قتلى و14 مصابًا في انهيار جليدي مروع بجبال الألب بإيطاليا
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6 قتلى و14 مصابًا في انهيار جليدي مروع بجبال الألب بإيطاليا

6 قتلى و14 مصابًا في انهيار جليدي مروع بجبال الألب بإيطاليا
١٠:٥١:١٥ ص، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، جراء انهيار جليدي بمنطقة دولوميت، شمالي إيطاليا، الواقعة على سلسلة جبال الألب التي تربط عدة دول أوروبية.

وذكرت خدمات الإنقاذ أنه تم نقل الجرحى جوًا إلى عدة مستشفيات في منطقتي ترينتينو ألتو أديجي وفينيتو، فيما أعلنت خدمات الطوارئ أن اثنين من الجرحى حالتهما خطيرة.

وأفاد مسؤولو طوارئ بشمال شرق إيطاليا، بأنهم يعتقدون أن حوالي 15 متسلقًا كانوا في المنطقة المنكوبة، إذ انفصل جزء من  جبل مارمولاتا، من الطبقة الجليدية وسقط في الوادي، واصطدم أيضًا بطريق الصعود إلى الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3 آلاف و343 مترًا، حيث كان العديد من الأشخاص يتسلقون.

فيما أجرت الطائرات المروحية البحث عن ضحايا، وتم استدعاء فرق الإنقاذ الأرضية مرة أخرى مساء الأحد؛ خشية انزلاق أجزاء أخرى من الطبقة الجليدية.

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