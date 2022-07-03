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بايدن يتدخل لمنع “احتكاك” جونسون وأردوغان

بايدن يتدخل لمنع “احتكاك” جونسون وأردوغان
٠٤:٢٦:٠٩ م، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

شهدت مائدة قمة الناتو الكثير من الخلافات التي بدت على وجه القادة المشاركين في مصافحتهم، وحديثهم، وكان أحد تلك المواقف ذلك الذي وقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووثقته عدسات المصورين، وأعاد نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو، الرئيس التركي يربت على كتف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء تدوينه بعض الملاحظات في ورقة كانت بحوزته، إلا أن فعلة أردوغان يبدو أنها لم ترق للأخير فانتفض واقفًا، محاولا تنحية ذراعه جانبًا.

يبدو أن جونسون أراد تخفيف حدة التوتر، فأطلق التحية بالتركية على أردوغان، إلا أنه أخطأ اللفظ فصحح له الرئيس التركي، قائلا، “إنه يخذلنا”، في إشارة إلى أصول جونسون التركية.
حينها تغيرت ملامح جونسون رافعًا إصبعه باتجاه الرئيس التركي، ليحاول الرئيس الأمريكي وقتها تهدئة الموقف فأمسك بذراع بوريس جونسون، قائلا: “هذه مزحة، مزحة، اهدأ يا بوريس”.

الكلمات الدلالية:
اردوغان الناتو بايدن جونسون

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