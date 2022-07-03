الصين: إطلاق مستوى “الإنذار الأصفر” لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني، اليوم، إطلاق مستوى “الإنذار الأصفر”، وذلك بسبب تعرض البلاد إلى العواصف المطيرة.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تهب عواصف مطيرة قوية، على أجزاء من مقاطعات؛ قوانجدونج وقوانجشي وهونان وهوبي، تصل إلى 140 ملم.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق هطول أمطار غزيرة على المدى القصير مع هطول يصل إلى أكثر من 70 ملم في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية شديدة.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تشهد أجزاء من مناطق “خنان وآنهوي وشاندونج ومنطقة بكين وتيانجين وخبي”، أمطارًا غزيرة وقوية.

ووجه مركز الأرصاد الجوية الحكومات المحلية بضرورة العمل على:

1 – إجراء الاستعدادات المناسبة.

2 – فحص أنظمة الصرف في المدن والأراضي الزراعية وبرك الأسماك.

3 – اتخاذ تدابير للسيطرة على حركة المرور في أقسام الطرق التي تضربها الأمطار الغزيرة.

4 – وقف العمليات الخارجية في المناطق الخطرة، توجيه حركة المرور في الشوارع التي تغمرها المياه.