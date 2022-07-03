أُصيب بكسر في العمود الفقري وصمم على أداء المناسك.. طبيب يروي أصعب مواقف الحج (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تحدث عدد من الأطباء عن مواقف لا تنسى حدثت لأبطال الطوارئ في مواسم الحج، حيث حكى طبيب عن موقف صعب لا ينساه مع حاج من إحدى الدول العربية.

وأوضح الطبيب، في حديثه مع قناة “السعودية”: أنه في عام 1440 هـ وصل حاج لأداء المناسك، وتعرض للسقوط في الحرم وتم توجيهه عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.

أنا كويس أنا أقدر أقوم لازم أكمل الحج

وقال:” الحاج كان يبكي وكان يقول أنا بصحة جيدة.. أستطيع أن أقوم.. لا بد من استكمال الحج، على الرغم من وجود كسور في عموده الفقري وألمه الفظيع”.

وتابع:” أوضحنا له أن وزارة الصحة توفر قوافل للحجيج، وبتلك الطريقة لن يضيع حجه”.

وتكثف المملكة جهودها من أجل الاستعداد لموسم الحج 1443هـ، واستقبال ضيوف الرحمن من شتي أنحاء العالم، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وشهدت الخدمات في المسجد الحرام تطورًا كبيرًا من خلال تطويع التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام بما يحقق تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – في توفير كل ما من شأنه تسخير كامل الطاقات لخدمة رواد بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن.