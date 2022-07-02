وظائف شاغرة بجامعة «الملك سعود للعلوم الصحية»

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات للعمل في جدة والرياض والإحساء، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ تقني مخبرية ثاني

ـ مساعد إداري رابع

ـ أخصائية تمريض

ـ مسؤول مختبر/العلاج التنفسي

ـ أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي

طريقة التقديم:

ـ التقديم بدءاً من تاريخ 2 يوليو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: اضغط هنا