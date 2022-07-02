السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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وظائف شاغرة بجامعة «الملك سعود للعلوم الصحية»
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فرص

وظائف شاغرة بجامعة «الملك سعود للعلوم الصحية»

وظائف شاغرة بجامعة «الملك سعود للعلوم الصحية»
٠٣:٥٤:٣٨ م، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات للعمل في جدة والرياض والإحساء، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ تقني مخبرية ثاني
ـ مساعد إداري رابع
ـ أخصائية تمريض
ـ مسؤول مختبر/العلاج التنفسي
ـ أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي

طريقة التقديم:

ـ التقديم بدءاً من تاريخ 2 يوليو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة:  اضغط هنا

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أخصائي تمريض تقني فرص وظائف شاغرة

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