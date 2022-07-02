وظائف شاغرة بجامعة «الملك سعود للعلوم الصحية»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات للعمل في جدة والرياض والإحساء، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ تقني مخبرية ثاني
ـ مساعد إداري رابع
ـ أخصائية تمريض
ـ مسؤول مختبر/العلاج التنفسي
ـ أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي
طريقة التقديم:
ـ التقديم بدءاً من تاريخ 2 يوليو 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: اضغط هنا