بـ 14 لغة.. “رئاسة الحرمين” تستعرض خطة ترجمة خطبة عرفة للمسلمين حول العالم

تواصل- فريق التحرير

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة لاستهداف 200 مليون مستفيد حول العالم بـ 14 لغة.

وأوضحت أنها تستعد لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ (14) لغة مختلفة وهي: (الإنجليزية، والفرنسية، والملاموية، والأردية، والفارسية، والروسية، والصينية، والبنغالية، والتركية، والهوساوية)

وأكد أن مشروع ترجمة خطبة عرفة يُعد الأكبر من نوعه في العالم لحمل رسالة التسامح والوسطية من أرض السلام، كما أنه تم وضع الخطط المتكاملة وأحدث التقنيات لنشر رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب إسهامه في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالحرمين الشريفين.

فيما بلغَ عددُ المستفيدين من ترجمة خطبة جمعة أمس من المسجد الحرام قرابةَ (2.600.000) مستفيدٍ عبر المنصات الإلكترونية.

وأوضحَ الوكيلُ المساعدُ للغات والترجمة المهندس مشاري المسعودي، أنَّ الدور الذي تقدمُه الوسائلُ التقنيةُ الحديثةُ في نقل وترجمة خطبة يوم الجمعة لجميع المسلمي بـ (10) لغات، حيث إنَّ المشروعَ يلقى متابعةً واهتمامًا مباشرًا من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وذلك لتذليل كل الصعوبات والعقبات.

من جهته،أكدَ مديرُ عام البث الرقمي المهندس مشاري بن محمد المطرفي أنَّ الإدارة استعدت في وقت مبكر لتفقد جميع الإمكانيات لبثِّ خطبة الجمعة والتأكيد على فعالية برامج البث الإذاعي والرقمي ، لضمان ترجمة الخطبة وإيصالها لمستحقيها ،حيث إنَّ الرئاسةَ تعملُ على كل ما من شأنه خدمة قاصدي المسجد الحرام.