الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مقتل الروسي بطل العالم في “بياثلون الدبابات” في اشتباكات بأوكرانيا
“أمازون” تحذف محتوى يروّج للمثلية بناء على مطالب دولة عربية
تضم 30 دولة.. مجموعة إنفاذ القانون الدولية تدين أنشطة حزب الله الإرهابية
“الحج” تطلق 13 دليلًا توعويًا بـ 14 لغة لتسهيل رحلة الحجاج
خبير طقس يتوقع: أشد أيام السنة حرًا على الرياض في أول أغسطس لهذا السبب
صحتك تهمنا.. 10 نصائح لوقاية ضيوف الرحمن من الأمراض في موسم الحج (فيديوجراف)

أحدث الأخبار

مقتل الروسي بطل العالم في “بياثلون الدبابات” في اشتباكات بأوكرانيا

مقتل الروسي بطل العالم في “بياثلون الدبابات” في اشتباكات بأوكرانيا
٠٨:٠٢:٣٠ م، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام روسية اليوم، عن مقتل بطل العالم في “بياثلون الدبابات”، الروسي أليكسي باكوليف، في هجوم عسكري مضاد خلال الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأكدت أن الرقيب أول أليكسي ألكساندروفيتش باكوليف، لقي حتفه خلال العمليات القتالية في أوكرانيا، وذلك بعدما أُصيب باكوليف بشظية أثناء صد هجوم مضاد، خلال وجوده في طاقم دبابة T-72 وتغطية انسحاب وحداته، حسب “سبوتنيك”.

وخدم أليكسي باكوليف، المولود في 26 مايو 1996 في جمهورية ألتاي، جنوبي سيبريا، في الجيش في يوجنو ساخالينسك بداية من عام 2014، وفي عام 2017 أصبح بطل العالم في بياثلون الدبابات، وفي عام 2019 فاز بكأس الجيش.

وفي وقت سابق، تلقت القوات الروسية  أيضًا ضربة موجعة بمقتل بطل عالمي آخر في مسابقة دولية لحرب الدبابات، حيث لقي أن باتو باسانوف، مصرعه وهو البالغ من 25 عامًا، والذي حطم الرقم القياسي الذي أجري العام الماضي في مناورات حربية روسية ضخمة.

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، تعرض الجيش الروسي لعدد من الضربات الموجعة، والتي كان أبرزها مقتل قادة وجنرالات بارزين خلال هجمات مضادة واشتباكات مع القوات المسلحة الأوكرانية.

الكلمات الدلالية:
أليكسي باكوليف أوكرانيا بطل العالم بياتلون الدبابات روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
مؤسس مبادرة «دواؤنا أمانة»: من الخطورة تناول الأدوية أمام الأطفال

مؤسس مبادرة «دواؤنا أمانة»: من الخطورة تناول الأدوية أمام الأطفال

منذ 5 سنوات
«الجبير» ينقل أمنيات خادم الحرمين بالشفاء لمصابي السفارة بالأردن

«الجبير» ينقل أمنيات خادم الحرمين بالشفاء لمصابي السفارة بالأردن

منذ 5 سنوات
شاهد.. سطو مسلح على «بقالة» بالمدينة المنورة

شاهد.. سطو مسلح على «بقالة» بالمدينة المنورة

منذ 5 سنوات
موجز الظهيرة| خادم الحرمين يزور الشيخ ناصر الشثري.. اللواء التركي: الوضع الأمني في أعلى درجات السيطرة

موجز الظهيرة| خادم الحرمين يزور الشيخ ناصر الشثري.. اللواء التركي: الوضع الأمني في أعلى درجات السيطرة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *