مقتل الروسي بطل العالم في “بياثلون الدبابات” في اشتباكات بأوكرانيا

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام روسية اليوم، عن مقتل بطل العالم في “بياثلون الدبابات”، الروسي أليكسي باكوليف، في هجوم عسكري مضاد خلال الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأكدت أن الرقيب أول أليكسي ألكساندروفيتش باكوليف، لقي حتفه خلال العمليات القتالية في أوكرانيا، وذلك بعدما أُصيب باكوليف بشظية أثناء صد هجوم مضاد، خلال وجوده في طاقم دبابة T-72 وتغطية انسحاب وحداته، حسب “سبوتنيك”.

وخدم أليكسي باكوليف، المولود في 26 مايو 1996 في جمهورية ألتاي، جنوبي سيبريا، في الجيش في يوجنو ساخالينسك بداية من عام 2014، وفي عام 2017 أصبح بطل العالم في بياثلون الدبابات، وفي عام 2019 فاز بكأس الجيش.

وفي وقت سابق، تلقت القوات الروسية أيضًا ضربة موجعة بمقتل بطل عالمي آخر في مسابقة دولية لحرب الدبابات، حيث لقي أن باتو باسانوف، مصرعه وهو البالغ من 25 عامًا، والذي حطم الرقم القياسي الذي أجري العام الماضي في مناورات حربية روسية ضخمة.

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، تعرض الجيش الروسي لعدد من الضربات الموجعة، والتي كان أبرزها مقتل قادة وجنرالات بارزين خلال هجمات مضادة واشتباكات مع القوات المسلحة الأوكرانية.