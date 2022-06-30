ردًا على ترند «دهس الكُتب» .. مطالبات بإلغاء هذا الشيء (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أثار” ترند نهاية الاختبارات”، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث لدهس الكتب تحت عجلات المركبات، موجة غضب بين الجميع.

وظهرت فيديوهات لتحدٍ بين الطلاب على دهس الكُتب الدراسية تحت عجلات المركبات، تسببت في مطالبات البعض بإلغاء مجانية الكتاب المدرسي أو إلزام الطلاب بتسليم الكتب بعد انتهاء العام الدراسي.

وأبدى عدد من التربويين استياءهم من هذه الفيديوهات، مشيرين إلى أن تعمُد الطلاب دهس الكتب بهذا الشكل، يُعد امتهانًا لكتبهم الدراسية دون أي اكتراث للقيمة العلمية والتكلفة المادية التي تطلبتها.

وأظهر الترند، عدم المبالاة وغياب الوعي بين فئة محدودة من الطلاب، إلا أن مما ساعد على انتشار تصرفاتهم غير المسؤولة تداول المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب عكاظ: اعتبر تربويون أن هذه التصرفات غير المسؤولة تنم عن ضعف التوعية وغياب الرقابة وانعدام المسؤولية لدى من شاركوا وصوروا وامتهنوا كتبهم الدراسية، مشيرين إلى أن الحادثة تحتاج إلى وقفة ومعالجة سليمة وصحيحة من قبل القائمين على شؤون التعليم والمجتمع.

فيما طالب مغردون بإنهاء مجانية الكتاب المدرسي أو إلزام الطلاب بتسليم الكتب بعد انتهاء العام الدراسي.

وعلق أحدهم بالقول :” أتمنى يرجعون النظام القديم ما تستلم الشهادة الا بتسليم الكتب”، وقال آخر :” يوزع مجاناً ولا يباع هي السبب الرئيسي في ذالك لو كان الكتاب هاذا سعره 500 ريال أقل شي كان سوف يتوارثه أخوانه وأولاده ولا راح تلقى فيه شخطه قلم نطالب الجهات المختصة في سرعه إلقاء القبض على صاحب هذا التصرف المشين”.

وقال آخر :” الله المستعان الله يصلح حالهم. الكتب تحتوي لفظ الجلاله معقوله إنهم يجهلون هذا الشي او وصل بهم الاستخفاف والاستهانه به لهذا الحد”.