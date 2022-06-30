ماكرون: فرنسا ملتزمة بدعم أوكرانيا بأسلحة جديدة للدفاع عن نفسها

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، إن حلف شمال الأطلنطي “الناتو” قرر بالإجماع، في ختام اجتماعه، تعزيز الدعم الاقتصادي والإنساني والعسكري لأوكرانيا.

وغرّد ماكرون عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، والذي ترجمته صحيفة “تواصل” قائلاً: “كما فعلنا أيضًا قبل أيام قليلة في المجلس الأوروبي ثم في مجموعة السبع .. الحلفاء على مستوى مسؤولياتهم”.

وكشف ماكرون في تغريدة لاحقة عن الدعم الذي تقدمه باريس لأوكرانيا وأوضح: “ستسلم فرنسا بسرعة المعدات التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها، بما في ذلك 6 مدافع قيصر الإضافية، وكمية كبيرة من المركبات المدرعة. فرنسا موجودة هناك مع الحلفاء والشركاء الأوروبيون”.

واختتمت قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي ” الناتو “، أعمالها ببيان أكدت فيه، أن “روسيا هي أكبر تهديد مباشر يواجهه الحلف والعالم، وأنها ستواصل دعم أوكرانيا حتى تسترد سيادتها كاملة غير منقوصة”.

وأدان البيان استمرار “عدوان موسكو على كييف”، مؤكدًا أن روسيا مسؤولة عن الكارثة الإنسانية وأزمة الغذاء والطاقة، لافتًا إلى أن روسيا هي التهديد الأكبر للحلف وسلامته واستقراره.

وأكد البيان أن الحلف اعتمد حزمة مساعدات لأوكرانيا تشمل تأمين المعدات العسكرية وأنظمة دفاع جوي، وأن قادة الحلف وافقوا على التصور الاستراتيجي الجديد للناتو، مع اتفاق على زيادة تمويل الناتو بما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي لكل دولة.

كما وافق قادة الحلف، على التصور الاستراتيجي الجديد للناتو واعتبار روسيا أكبر تهديد لنا، وأنهم قرروا دعوة فنلندا والسويد لتصبحا عضوين في الحلف.

كما قرر أعضاء الحلف، زيادة الإنفاق الدفاعي وإعادة تموضع القوات والمعدات، مع التأكيد على دعم نظم الردع للتأقلم مع الواقع الأمني الجديد في أوروبا.