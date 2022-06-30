“الصحة” تُعلن تسجيل 698 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1,003حالات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تقريرها عن حالة متابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة آخر 24 ساعة، من حيث الإصابات والوفيات وحالات التعافي.

وأوضحت الوزارة، أنها وسجلّت 698 إصابة جديدة بفيروس، فيما رصدت تعافي 1,003 حالة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 795,186 حالة، من بينها 9,024 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 776,954 حالات، في حين بلغت حصيلة الوفيات 9,208 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.