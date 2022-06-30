تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 24 تجاوز الـ 218 ريالاً

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تراجعت أسعار الذهب اليوم بالمملكة، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 218.59 ريال، أي ما يعادل 58.29 دولار، ووصل سعر الجرام عيار 22 إلى 200.37 ريال/ 53.43 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة، 191.26 ريال/ 51 دولار، بعد أن سجل أمس 192.91 ريال/ 51.39 دولار، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 163.94 ريال/ 43.72 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6798.75 ريال/ 1813 دولارًا، فيما بلغ سعر الشراء 6802.50 ريال/ 1814 دولارًا.

وعلى المستوى العالمي، انخفضت أسعار يوم الخميس في آسيا، ومن المقرر أن ينخفض ​​للشهر الثالث على التوالي، فيما تراجعت بنسبة 0.04٪ لتصل إلى 1816.75 دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الدولار، والتي تتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، لتبقى بالقرب من أعلى مستوى خلال العشرين سنة الأخيرة، بينما أدى ارتفاع الدولار إلى تراجع الطلب على السبائك غير ذات العوائد.