الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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رسالة نارية من الصين على بيان قمة حلف الناتو.. ماذا قالت؟

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رسالة نارية من الصين على بيان قمة حلف الناتو.. ماذا قالت؟

رسالة نارية من الصين على بيان قمة حلف الناتو.. ماذا قالت؟
١٢:٤٤:٥٤ م، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نددت وزارة الخارجية الصينية اليوم، بما وصفته بمحاولات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، تشويه سمعة بكين.

وفي تعليق رسمي على بيان قمة مدريد لحلف الناتو، نددت الصين بمحاولات حلف شمال الأطلسي تشويه سمعة بكين، وذلك بسبب تطرق القمة أمس، إلى الصين والتهديدات التي تشكلها الأخيرة بالنسبة لدول الحلف.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الصيني إلى عاصمة كوريا الشمالية هونج كونج في أول زيارة له منذ عامين ونصف.

وفي وقت سابق، أكد بيان قمة قادة حلف الناتو، أن الصين تهدد مصالح وأمن الدول الأعضاء وتقوض النظام الدولي، مشيرًا إلى أن الصين ليست خصمًا للحلف ولكن يجب أن نكون واضحين بشأن التحديات الخطيرة التي تطرحها بكين.

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من ناحيته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستضطر للرد في حال نشر قوات لحلف شمال الأطلسي “الناتو”،  في دول مجاورة مثل السويد وفنلندا.

وأشار إلى أن حلف الناتو ما هو إلا أداة حرب باردة ويعبر عن السياسة الخارجية الأمريكية، لافتًا إلى أنه ليس لدى موسكو مشاكل مع السويد وفنلندا، على عكس الحال مع أوكرانيا.

وأوضح أنه لم يتغير شيء في أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا، ولكن يمكن أن تكون التكتيكات مختلفة، مؤكدًا أن الجيش الروسي لا يقصف المدنيين وأنه يستهدف مواقع الأسلحة بدقة.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الصين بوتين حلف الناتو روسيا قمة الناتو

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