معدل البطالة بين المواطنين ينخفض إلى أدنى مستوى منذ 2018

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سجل معدل البطالة بين مواطني المملكة، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، المستوى الأدنى له منذ عام 2018، بنسبة بلغت 10.1%، ما يعني تراجع معدل البطالة بين المواطنين خلال 6 سنوات.

وبلغ إجمالي معدل البطالة بين الذكور 5.1%، في حين بلغ معدل المشتغلين من السكان في سن العمل بالنسبة للمواطنين 45.1 % منها 62.7 % للذكور.

وبلغت نسبة المشتغلين من المواطنين في القطاع العام 53.9 % بينما يعمل 45.8 % في القطاع الخاص، وبالنسبة للوافدين بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نسبة 67%، وفي القطاعات الأخرى بلغت نسبة المواطنين المشتغلين 0.3%، أما غير المواطنين فبلغت نسبتهم 28.8%.

ويعد معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري أقل من مستوياته قبل تفشي جائحة كورونا، حين بلغت نسبته 11.8% في الربع الأول من 2020، وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4% بنهاية الربع الثاني في 2020، و14.9% بنهاية الربع الثالث، و12.6% بنهاية الربع الرابع 2020، إلا أنها عادت سريعًا للانخفاض مع التعافي الاقتصادي، لتبلغ 11.7% في الربع الأول 2021، ثم 11.3% في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه، وفق صحيفة “الاقتصادية”.

انخفاض البطالة لفئة الشباب

وأظهر تقرير هيئة الإحصاء، انخفاض معدل البطالة للمواطنين في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 سنة، لتصل إلى 15% بانخفاض 0.9% بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وفقًا لـ”مباشر”.

وقالت الإحصاء، إن هذا الانخفاض في معدل البطالة تزامن مع تراجع في كل من معدل المشاركة بمقدار 1%، ومعدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.7%.

وأشارت الهيئة، إلى أنه بالنسبة للمواطنين الذكور في سن العمل الأساسي والمواطنين الذي تبلغ أعمارهم 55 سنة، فقد تغيرت معدلاتهم في سوق العمل تغيرات بسيطة في الربع الأول من 2022 مقارنة مع الربع السابق.