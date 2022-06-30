القصة الكاملة .. قاضي مصري متهم بقتل زوجته المذيعة الشهيرة في قبضة الأمن بعد أيام من الهرب

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كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة الشهيرة شيماء جمال.

* قتلها وذهب إلى هذا المكان

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته المذيعة الشهيرة، شيماء جمال في محافظة السويس.

* أخفى الجثة في المزرعة

وأضافت أن القاضي المتهم، حرر قبل نحو 3 أسابيع محضرًا باختفاء زوجته في أحد أقسام الشرطة، وأنه خلال جهود البحث تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بأن سائقًا كان يعمل مع المتهم أبلغ عن أن الأخير قتل زوجته وأخفى جثتها في مزرعة بطريق المنصورية بمحافظة الجيزة.

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* ضربات بالرأس وخنق بالرقبة

وأكدت تحريات الشرطة أن القاضي المتهم كان آخر شخص بصحبة القتيلة قبل تغيبها، وأن ثمة خلافات دبت بينهما مؤخرًا، حيث اتضح من خلال معاينة جثة القتيلة أن بها آثار ضربات بالرأس وخنق بالرقبة، مع وجود آثار لتشويه بالوجه والجزء العلوى من الجسد.

* سر الخاتم الألماظ

وكشفت والدة المذيعة القتيلة أن علاقة ابنتها بزوجها كانت على ما يُرام ولم يكن بينهما سوى خلافات عادية سببها رغبتها في إشهار زواجهما الذي كان عرفيًا، وأنه – حسب “المصري اليوم” – كان يماطل لخوفه من زوجته الأولى، مؤكدة أن القاضي اصطحب ابنتها للمزرعة لمصالحتها، وهناك قام بقتلها وسرق خاتمها الألماظ ودفنها في التراب.

وأضافت المصادر، أنّ المتهم المحبوس هو من أرشد النيابة العامة عن مكان الجثة بالمزرعة محل الجريمة، فانتقلت إليها رفقة الطبيب الشرعى، فوجدت ما يدل على صحة روايته بشأن الواقعة.

* حفر لها قبرًا

وأشارت إحدى صديقات شيماء، إلى أنها رأتها في المشرحة، وأن وجهها كان سليمًا ولم يوجد في رأسها سوى خبطات وآثار للجنزير الذي كانت ملفوفة به، بعدما تم إخراجها من القبر الذي حفره القاضي المتهم لها داخل المزرعة.

* مذيعة الهيروين

يذكر أن نقابة الإعلاميين قررت وقف المذيعة القتيلة عن الظهور بعد أن اشتهرت منذ فترة بـ”مذيعة الهيروين”، وذلك بسبب ظهورها على الشاشة وهي تستنشق مادة بيضاء وصفتها بأنها هيروين؛ تنفيذًا لوعد قطعته لأحد المتصلين ببرامجها.