«الحج والعمرة»: أرقام تهمّ «ضيوف الرحمن» خلال فترة الحجّ
تواصل ـ فريق التحرير:
خصصت وزارة الحج والعمرة عدة أرقام لتفعيل خدمات خاصة لضيوف الرحمن، وأكدت أنها تهمّ ضيوف الرحمن خلال فترة الحجّ، من قدومهم بسلام آمنين حتى عودتهم مطمئنين.
وتحت هاشتاغ “#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق”؛ نشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجراف توضيحي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أوضحت فيه تلك الأرقام وخدماتها:
أرقام تهمك خلال فترة الحج:
911
للحالات الطارئة والخدمات الأمنية
937
للاستشارات والاستفسارات الطبية
1966
للاستفسارات الخاصة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
920002814
مركز اتصال وزارة الحج والعمرة للإجابة عن استفسارات ضيوف الرحمن
أرقام تهمّ ضيوف الرحمن خلال فترة الحجّ، من قدومهم #بسلام_آمنين حتى عودتهم مطمئنين.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/NohnDjuO8L
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 29, 2022