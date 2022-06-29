«الحج والعمرة»: أرقام تهمّ «ضيوف الرحمن» خلال فترة الحجّ

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خصصت وزارة الحج والعمرة عدة أرقام لتفعيل خدمات خاصة لضيوف الرحمن، وأكدت أنها تهمّ ضيوف الرحمن خلال فترة الحجّ، من قدومهم بسلام آمنين حتى عودتهم مطمئنين.

وتحت هاشتاغ “#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق”؛ نشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجراف توضيحي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أوضحت فيه تلك الأرقام وخدماتها:

أرقام تهمك خلال فترة الحج:

911

للحالات الطارئة والخدمات الأمنية

937

للاستشارات والاستفسارات الطبية

1966

للاستفسارات الخاصة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

920002814

مركز اتصال وزارة الحج والعمرة للإجابة عن استفسارات ضيوف الرحمن