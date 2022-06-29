«أرشدني» لخدمة ضيوف الرحمن في إرشاد الحافلات

تواصل- واس:

يعمل مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة تحت مظلة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بمشاركة النقابة العامة للسيارات وبإشراف وزارة الحج والعمرة على إدارة ومتابعة رحلات إيصال حافلات الحجيج إلى مقار سكنهم بمكة المكرمة.

وذلك من خلال مركز المتابعة والتحكم من خلال خرائط جغرافية متطورة تم ربطها بمنصة ” أرشدني ” والأجهزة اللوحية الذكية الموزعة على المرشدين البالغ عددها ( 600 ) جهاز لوحي .

وبيّن المدير العام للمكتب عبدالله سندي أن المكتب سخر جميع الإمكانيات لتنفيذ الخطط التشغيلية والمنظومة التقنية لموسم حج 1443هـ بكوادر وطنية مدربة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ولفت النظر إلى أن رحلة المرشد تكون كالتالي:

– تبدأ عند وصول الحافلة وتسلّم بياناتها ومن ثم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بها في دقائق معدودة حسب حالة الذروة داخل المحطات.

– بعد ذلك يتم تسلّم “إثبات المغادرة” والانطلاق لمقر سكن الحجيج على مسار الرحلة الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة.

– تتم متابعته لحظة بلحظة من خلال مركز المتابعة والتحكم ( أرشدني ) منذ الانطلاق وحتى الوصول وإقفال الرحلة .

من جانبه أكد نائب المدير العام للمكتب ياسر كردي أن المكتب قام بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن من خلال تقنيات ذكية متطورة تمكنهم من تنفيذ الأعمال والمرونة في عمليات متابعة مسار رحلة حافلات الحجيج منذ انطلاقها وحتى وصولها إلى نقطة النهاية، إضافة إلى سرعة التواصل بين المرشدين والمشرفين من خلال منصة ( أرشدني )، موضحا أن المكتب يتابع عن كثب عمليات تنفيذ رحلات إيصال الحافلات ويسعى إلى تحسين جودة العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة.