تسهيلاً لتملّك المسكن الأول.. “سكني” يُطلق 5 باقات جديدة للدعم السكني

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أعلن برنامج سكني المخصص لتمكين الأسر من تملّك مسكنها الأول، أنه أطلق 5 باقات جديدة للدعم السكني، تسهيلاً لتملّك المسكن للمستفيدين، مؤكدًا أن مجموع الخيارات السكنية والتمويلية المتاحة للمستفيد من البرنامج وصل إلى 9 خيارات.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه مع “سكني” فهناك حلول وخيارات أكثر، متمثلة في:

1 – باقة الدعم 100 ألف ريال غير مستردة، تساعد على الدفعة الأولى للتمويل العقاري.

2 – باقة الأثاث، حيث تساعد عل تأسيس المنزل.

3 – باقة تجديد المسكن، تساعد المستفيد على ترميم الوحدات السكنية المستخدمة.

4 – باقة الإيجار، للمساعدة على دفع قيمة الإيجار وتحمل قيمة الإيجار أثناء بناء المسكن، وذلك لمستفيدي البيع على الخارطة والبناء الذاتي.

5 – باقة البناء الذاتي، تساعد المستفيد وتدعمه أثناء مراحل بناء المنزل.

وأكد البرنامج أنه بعد إطلاق هذه الـ 5 باقات من الدعم المالي الاختياري، فإنه من الممكن للمستفيد الحصول على إجمالي مبلغ الدعم بقيمة 100 ألف ريال، مؤكدًا أن الدعم المالي المقدم غير مسترد عند توقيع العقد التمويلي.