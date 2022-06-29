الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
احذر هناك كاميرات.. مستشار بايدن يقطع حديث “ماكرون” مع الرئيس الأمريكي (فيديو)
رابط التقديم.. 40 وظيفة بنظام التعاقد في جامعة أم القرى
استشهاد فلسطيني بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين (صور وفيديو)
5 أطعمة لا يُنصح بتسخينها داخل الميكروويف
“الأمن العام” يحذر: 10 آلاف ريال غرامة القادمين للحج دون تصريح
وزير الصحة يدشن خدمة “الهولو دكتور” لخدمة ضيوف الرحمن

أحدث الأخبار

احذر هناك كاميرات.. مستشار بايدن يقطع حديث “ماكرون” مع الرئيس الأمريكي (فيديو)

احذر هناك كاميرات.. مستشار بايدن يقطع حديث “ماكرون” مع الرئيس الأمريكي (فيديو)
١١:٤٨:٥٨ ص، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو متداول على موقع تويتر، للحظة مقاطعة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حديثه مع الرئيس  الامريكي جو بايدن.

وأظهر المقطع جاك سوليفان يقول للرئيس بايدن: “يجب الحذر هناك كاميرات .. علينا أن ندخل”، وبالفعل استجاب الرئيس الأمريكي على الفور وغادر المكان.

وتستضيف ألمانيا قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، حيث يجتمع أعضاء مجموعة السبع كل عام في قمة لمناقشة القضايا الملحة في العالم وتنسيق السياسات، وغالبًا ما يكون الأمن الدولي والاقتصاد العالمي من موضوعات المناقشة.

الكلمات الدلالية:
المانيا بايدن قمة السبع ماكرون

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة» تُوقف «تنويم المرضى» في 17 مستشفى خاصاً بالرياض

«الصحة» تُوقف «تنويم المرضى» في 17 مستشفى خاصاً بالرياض

منذ 6 سنوات
مخاوف من عمليات احتيال نتيجة تعطل خدمات «سامبا»

مخاوف من عمليات احتيال نتيجة تعطل خدمات «سامبا»

منذ 5 سنوات
سجن مفحط برفحاء 4 أشهر وتغريمه مثل قيمة السيارة

سجن مفحط برفحاء 4 أشهر وتغريمه مثل قيمة السيارة

منذ 7 سنوات
“الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر “قوة الحصان سيلدافا” لعلاج الضعف الجنسي

“الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر “قوة الحصان سيلدافا” لعلاج الضعف الجنسي

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *