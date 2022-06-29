احذر هناك كاميرات.. مستشار بايدن يقطع حديث “ماكرون” مع الرئيس الأمريكي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو متداول على موقع تويتر، للحظة مقاطعة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حديثه مع الرئيس الامريكي جو بايدن.

وأظهر المقطع جاك سوليفان يقول للرئيس بايدن: “يجب الحذر هناك كاميرات .. علينا أن ندخل”، وبالفعل استجاب الرئيس الأمريكي على الفور وغادر المكان.

وتستضيف ألمانيا قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، حيث يجتمع أعضاء مجموعة السبع كل عام في قمة لمناقشة القضايا الملحة في العالم وتنسيق السياسات، وغالبًا ما يكون الأمن الدولي والاقتصاد العالمي من موضوعات المناقشة.