خدمة اليوم.. 6 خطوات للتقديم على الوظائف الحكومية “جدارة”

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات خدمة التقديم على الوظائف الحكومية، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التقديم على الوظائف الحكومية “جدارة”، والذي أصبح ضمن الخدمات الإلكترونية ما هو إلا خدمة تقدمها الوزارة لمساعدة المواطنين الباحثين عن عمل من خلال السماح لهم بالتسجيل في البرنامج والتقديم على الإعلانات الوظيفية، ويتم التحقق من تفاصيل كل مرشح والتأكد من ملاءمته للوظيفة المتقدم إليها، من خلال عدة خطوات، هى على النحو التالي:

* الخطوات:

1 – سجل في الخدمة أو سجل دخولك باستخدام نظام أبشر.

2 – استكمل بيانات السيرة الذاتية.

3 – يمكنك إضافة أو تعديل مؤهلاتك العلمية.

4 – قم بالاطلاع على الإعلانات والوظائف.

5 – قدم على المناسب منها.

6 – ستتمكن من الاطلاع على النتائج عند ظهورها.

* المتطلبات:

​1 – أن يكون المستخدم من أبناء المملكة.

2 – أن يكون المسجل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “19911”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.