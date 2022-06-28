الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
6 علامات تساعدك على تمييز أعراض ضربة الشمس عن غيرها
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صحة

6 علامات تساعدك على تمييز أعراض ضربة الشمس عن غيرها

6 علامات تساعدك على تمييز أعراض ضربة الشمس عن غيرها
٠٢:٠٢:٠٩ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قالت الشؤون الصحية بمدينة الرياض، إن هناك 6 طرق تساعد الإنسان على معرفة أعراض ضربة الشمس وكيفية تمييزها عن غيرها.

وأوضحت صحة الرياض، في إنفوجراف على:”تويتر”، أن الأعراض هي:

1- حرارة واحمرار ورطوبة في الجلد.

2- ارتفاع في درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة فأكثر.

3-  ضربات قلب ونبض سريعة وقوية.

4- الشعور بصداع ودوخة وغثيان.

5-  رؤية أو سماع أشياء غير موجودة في الواقع “هلوسة”.

6- فقدان الوعي.

كانت وزارة الصحة، أكدت أن الإجهاد الحراري وضربة الشمس كلاهما يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، وذلك بسبب الطقس الحار، لكن ضربة الشمس أخطر وأعراضها أكثر شدة.

وشددت “الصحة”، على ضرورة احتماء الحجاج في المظلة لتفادي الأمرين، قائلة :” #صاحب ظلك في الحالتين لتحمي نفسك بإذن الله”.

وفي هذا السياق، وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية (4000) مظلة شمسية على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام لحمايتهم من أشعة الشمس .

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الكلمات الدلالية:
الحج الصحة درجة الحرارة ضربة الشمس

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