المملكة السادسة عالميًا في احتياطي النقد الأجنبي( إنفوجراف)
تواصل- فريق التحرير:
احتلت المملكة مؤخرًا المركز السادس عالميًا، بين دول G20 في احتياطي العملات الأجنبية، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية للقطاع المالي.
وجاء ترتيب العشر دول الأوائل في مجموعة العشرين كالتالي:
1- الصين باحتياطي 3.552 مليار دولار
2- اليابان باحتياطي 1.403 مليار دولار
3- روسيا باحتياطي 630 مليار دولار
4- الهند باحتياطي 609 مليار دولار
5- كوريا الجنوبية باحتياطي 458 مليار دولار
6- المملكة باحتياطي 451 مليار دولار
7- البرازيل باحتياطي 353 مليار دولار
8- المانيا باحتياطي 308 مليار دولار
9- فرنسا باحتياطي 261 مليار دولار
10 – أمريكا باحتياطي 247 مليار دولار