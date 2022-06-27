المملكة السادسة عالميًا في احتياطي النقد الأجنبي( إنفوجراف)

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احتلت المملكة مؤخرًا المركز السادس عالميًا، بين دول G20 في احتياطي العملات الأجنبية، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية للقطاع المالي.

وجاء ترتيب العشر دول الأوائل في مجموعة العشرين كالتالي:

1- الصين باحتياطي 3.552 مليار دولار

2- اليابان باحتياطي 1.403 مليار دولار

3- روسيا باحتياطي 630 مليار دولار

4- الهند باحتياطي 609 مليار دولار

5- كوريا الجنوبية باحتياطي 458 مليار دولار

6- المملكة باحتياطي 451 مليار دولار

7- البرازيل باحتياطي 353 مليار دولار

8- المانيا باحتياطي 308 مليار دولار

9- فرنسا باحتياطي 261 مليار دولار

10 – أمريكا باحتياطي 247 مليار دولار