الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
10 قتلى وعشرات الضحايا بقصف روسي على مركز تجاري بمدينة «كريمنتشوك» بأوكرانيا (فيديو)
المملكة السادسة عالميًا في احتياطي النقد الأجنبي( إنفوجراف)
لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة بـ «شركة الخطوط الجوية»
الأزمة تشتعل.. «البرهان» يتوعد إثيوبيا: «ردنا سيكون على أرض الواقع»
شؤون الحرمين: نقلة نوعية في التحول الرقمي والتطبيقات الذكية بموسم الحج
رجل إندونيسي يصطاد تمساحًا عملاقًا بهذه الطريقة (فيديو)

اقتصادية

المملكة السادسة عالميًا في احتياطي النقد الأجنبي( إنفوجراف)

المملكة السادسة عالميًا في احتياطي النقد الأجنبي( إنفوجراف)
١٠:٤١:٤٢ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

احتلت المملكة مؤخرًا المركز السادس عالميًا، بين دول G20 في احتياطي العملات الأجنبية، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية للقطاع المالي.

وجاء ترتيب العشر دول الأوائل في مجموعة العشرين كالتالي:

1- الصين باحتياطي 3.552 مليار دولار

2- اليابان باحتياطي 1.403 مليار دولار

3- روسيا باحتياطي 630 مليار دولار

4- الهند باحتياطي 609 مليار دولار

5- كوريا الجنوبية باحتياطي 458 مليار دولار

6- المملكة باحتياطي 451 مليار دولار

7- البرازيل باحتياطي 353 مليار دولار

8- المانيا باحتياطي 308 مليار دولار

9- فرنسا باحتياطي 261 مليار دولار

10 – أمريكا باحتياطي 247 مليار دولار

الكلمات الدلالية:
احتياطي النقد اقتصاد العملة المملكة النقد الاجنبي

مواد ذات صلة

المزيد
أسعار الذهب في المملكة اليوم.. تعرف على سعر الجرام عيار 21

أسعار الذهب في المملكة اليوم.. تعرف على سعر الجرام عيار 21

منذ 4 أيام
انخفاض أسعار النفط دون 120 دولارًا للبرميل

انخفاض أسعار النفط دون 120 دولارًا للبرميل

منذ أسبوعين
صادراتها بلغت 1.84 مليار ريال.. المملكة تتوسع في صناعة البواخر والطائرات

صادراتها بلغت 1.84 مليار ريال.. المملكة تتوسع في صناعة البواخر والطائرات

منذ 36 دقيقة
تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

منذ أسبوع واحد

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *