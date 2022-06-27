شؤون الحرمين: نقلة نوعية في التحول الرقمي والتطبيقات الذكية بموسم الحج

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أن التحول الرقمي والتطبيقات الذكية في الحرمين الشريفين تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة -رعاها الله – مشيرا لأهمية التقانة والرقمنة في تيسيير وتسهيل أعمال الموظفين لخدمة الحجاج والعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

وبين الشيخ السديس أن الرئاسة ستشهد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي وفق خططها الاستراتيجية “٢٠٢٤”، وذلك بأكثر من (٥٠) خدمة إلكترونية مختلفة، وأكثر من (١٠) تطبيقات رقمية، وأكثر من (٤) مواقع إلكترونية، في نطاقات عمل محددة ستساهم في صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتشغيل وصيانة وتهيئة الخوادم، وتشغيل وصيانة وتهيئة الموزعات السلكية واللاسلكية، وتهيئة غرف مراكز البيانات.

وأضاف الشيخ السديس أن من شأن هذه الخدمات الرقمية والأنظمة الداخلية والتي تتطلب عدداً من العمليات التشغيلية والتطويرية لأتمتة الأعمال وتطوير البنية الرقمية وتأمين أفضل سبل الحماية من التهديدات السيبرانية، لتجعل الحرمين الشريفين مواكب رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتحقيق الريادة العالمية في مجال تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.