تحولات إيجابية متسارعة.. العمل الدولية تشيد بإنجازات المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية

تواصل- واس:

أشادَت منظمةُ العمل الدولية بإنجازات المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية، منوهةً بما تحققَ في السنوات القليلة الماضية من جهود قامَت بها وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعددٌ من الجهات ذات العلاقة، التي تسهم بدورها بتحقيق تحولات إيجابية متسارعة في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأكدَت المديرُ الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة رُبا جرادات أنَّ المملكة حققَت العديدَ من الإنجازات التي عَزَّزَتْ من تحسين وتطوير السلامة والصحة المهنية والحدِّ من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني، بما في ذلك تشكيل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية،وإعداد برنامج لتدريب وتوظيف آلاف المتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى تعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية الذي تبلورَت نتائجُه بمصادقة المملكة مؤخراً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 120 لعام 1964م بشأن القواعد

الصحية في التجارة والمكاتب.

يُذكرُ أنَّ هذه الإشادةَ تأتي انعكاساً لاهتمام المملكة ببيئة العمل بشكل عام والسلامة والصحة المهنية بشكل خاص، حيث أطلقَت المملكةُ مبادرةَ البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية ضمن هدف تحسين ظروف العمل”أحد الأهداف الموكلة للوزارة ضمن برامج التحول الوطني لمواكبة رؤية المملكة 2030″ كما أطلقَت الوزارةُ مبادرةَ تعزيزِ السلامة والصحة المهنية ضمن إستراتيجية سوق العمل، كما يُعَدُّ تأسيسُ المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية كأول مجلس من نوعه في المنطقة أحدَ المخرجات المهمة لهذه المبادرات؛

وذلك لتحقيق رؤية وطنية شاملة في المجال،إذْ يُعَدُّ ذلك من الأولويات الرئيسة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.