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بعد ساعات من مقتل إيمان إرشيد.. شاب يذبح نفسه في العاصمة الأردنية
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دولي

بعد ساعات من مقتل إيمان إرشيد.. شاب يذبح نفسه في العاصمة الأردنية

بعد ساعات من مقتل إيمان إرشيد.. شاب يذبح نفسه في العاصمة الأردنية
١١:١:٣٦ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قبل أن ساعات قليلة على مقتل الطالبة إيمان إرشيد رميا بالرصاص داخل حرم جامعتها أمس الخميس، تلقى الأردنيون نبأ مفجعا، حيث قام شاب ثلاثيني على “نحر” نفسه في العاصمة عمان.

وعثرت مديرية الأمن العام بالأردن على جثة شخص داخل منزله في منطقة طبربور في عمان؛ فيما باشر المدعي العام المختص التحقيق في القضية للوقوف على ملابسات الحادثة.

وقالت المديرية في بيان، “عثر على جثة لشخص ثلاثيني داخل منزله في منطقة طبربور. وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة”.

وقال مصدر طبي: “صاحب الجثة جرح نفسه 6 جروح قطعية متعددة من بينها جرح قطعي بالعنق (ذبح العنق) أدت الى حدوث نزف دموي شديد تسبب بوفاته”.

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إيمان أرشيد العاصمة عمان ذبح العنق ذبح نفسه

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