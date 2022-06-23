مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 25 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 24 يونيو 2022م.
– موعد أذان الفجر
- مكة – 4:13
- المدينة – 4:03
- الرياض – 3:35
– موعد أذان الظهر
○ مكة – 12:24
○ المدينة – 12:24
○ الرياض – 11:56
– موعد أذان العصر
- مكة – 3:43
- المدينة – 3:45
- الرياض – 3:17
– موعد أذان المغرب
○ مكة – 7:07
○ المدينة – 7:14
○ الرياض – 6:46
– موعد أذان العشاء
- مكة – 8:37
- المدينة – 8:44
- الرياض – 8:16
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله، هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر بالدمام في تمام الساعة 3:15 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في منطقة تبوك الساعة 9:05 بمشيئة الله.
– موعد أذان الجمعة
ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، الشيخ حمد بن أحمد دغريري للأذان الأول في تمام الساعة 11:54، ويؤذن الشيخ سهيل بن عبدالمالك حافظ للأذان الثاني في تمام الساعة 12:24.
وفي المسجد النبوي، يؤذن الشيخ محمد بن مروان قصاص الأذان الأول في تمام الساعة 11:54، بينما يؤذن الشيخ أحمد بن محمد عفيفي للأذان الثاني في تمام الساعة 12:25 بمشيئة الله.