الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
أراد تركيب سور حول مزرعته فتسبب في إجلاء سكان مدينة (فيديو متداول)
استشارية أسرية: 4 فوائد لقراءة القصص للأطفال قبل النوم
الأردن .. قرار مفاجيء بشأن قضية مقتل الطالبة «إيمان إرشيد»
اشتُهر بالقتل والتجسس واغتيال المعارضين.. من هو رئيس استخبارات «الحرس الثوري الإيراني» الجديد؟!
بطريقة مبتكرة.. إحباط تهريب 3 ملايين حبة مخدرة بمطار الكويت

محليات

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
١٠:١:١٠ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 25 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 24 يونيو 2022م.

موعد أذان الفجر

  • مكة – 4:13
  • المدينة – 4:03
  • الرياض – 3:35

موعد أذان الظهر

○ مكة – 12:24

○ المدينة – 12:24

○ الرياض – 11:56

موعد أذان العصر

  • مكة – 3:43
  • المدينة – 3:45
  • الرياض – 3:17

موعد أذان المغرب

○ مكة – 7:07

○ المدينة – 7:14

○ الرياض – 6:46

موعد أذان العشاء

  • مكة  – 8:37
  • المدينة – 8:44
  • الرياض – 8:16

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله، هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر بالدمام في تمام الساعة 3:15 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في منطقة تبوك الساعة 9:05 بمشيئة الله.

– موعد أذان الجمعة

ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، الشيخ حمد بن أحمد دغريري للأذان الأول في تمام الساعة 11:54، ويؤذن الشيخ سهيل بن عبدالمالك حافظ للأذان الثاني في تمام الساعة 12:24.

وفي المسجد النبوي، يؤذن الشيخ محمد بن مروان قصاص الأذان الأول في تمام الساعة 11:54، بينما يؤذن الشيخ أحمد بن محمد عفيفي للأذان الثاني في تمام الساعة 12:25 بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
أذان الجمعة الحرم المكي الحرم النبوي الحرمين الشريفين المسجد الحرام المسجد النبوي صلاة الجمعة مواقيت الصلاة

مواد ذات صلة

المزيد
88 ألف عاملة هاربة ومتغيبة خلال عام.. والرياض تتصدر

88 ألف عاملة هاربة ومتغيبة خلال عام.. والرياض تتصدر

منذ 7 سنوات
عسير.. القبض على شخصين ظهرا في فيديو وهما يقتلعان صرافًا آليًا‎

عسير.. القبض على شخصين ظهرا في فيديو وهما يقتلعان صرافًا آليًا‎

منذ 3 سنوات
تبين أنه بحالة غير طبيعية.. الإطاحة بمواطن سرق مركبة وتعمد صدم أخرى

تبين أنه بحالة غير طبيعية.. الإطاحة بمواطن سرق مركبة وتعمد صدم أخرى

منذ شهرين
شرطة الجوف تقبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر في مكان عام

شرطة الجوف تقبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر في مكان عام

منذ 3 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *