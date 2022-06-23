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استعداداً لموسم الحج.. «شوؤن الحرمين» تكثف جهودها في تقديم حلقات القرآن والدروس العلمية

استعداداً لموسم الحج.. «شوؤن الحرمين» تكثف جهودها في تقديم حلقات القرآن والدروس العلمية
٠٨:١:٥١ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تكثيف تقديم حلقات القرآن والدروس العلمية والتوجيهية.

وأوضحت شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه ضمن استعداداتها لموسم الحج يتم تكثيف الجهود في تقديم الحلقات القرآنية والدروس العلمية والتوجيهية”.

كما أعلنت رئاسة شؤون الحرمين تكثيف جهودها في إجابة السائلين لنشر الهداية والعلم النافع لضيوف الرحمن.

الكلمات الدلالية:
حلقات القرآن دروس علمية رئاسة شؤون الحرمين شؤون الحرمين ضيوف الرحمن

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