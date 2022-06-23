الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
بدولة عربية.. ضابط يسيطر على شخص يحمل قنبلة يدوية قبل تفجيرها في عائلته (فيديو)
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دولي

بدولة عربية.. ضابط يسيطر على شخص يحمل قنبلة يدوية قبل تفجيرها في عائلته (فيديو)

بدولة عربية.. ضابط يسيطر على شخص يحمل قنبلة يدوية قبل تفجيرها في عائلته (فيديو)
٠٥:١:٠٣ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يحبس الأنفاس للحظة قيام ضابط شرطة عراقي بالسيطرة على شخص يحمل قنبلة يدوية قبل أن يقوم بتفجيرها في عائلته.

وحسب إعلام عراقي، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن تمكن قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى، شرطة اتحادية من إحباط محاولة تفجير قنبلة يدوية، من قبل أحد الأشخاص كان ينوي استهداف أفراد عائلته.

وأضاف بيان الشرطة، أن العائلة استنجدت بالشرطة وأبلغ مواطنين عن مشاجرة عائلية داخل أحد الفروع في منطقة المشتل.

وعلى الفور تم التوجه إلى مكان الحادث وتبين وجود شخص يحمل قنبلة يدوية، يحاول الإضرار بعائلته وابنته الصغرى.

وعلى الفور تم التدخل وإلقاء القبض على المتهم وسحب القنبلة منه، بعد تأمينها وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

الكلمات الدلالية:
الشرطة العراق ضابط قنبلة يدوية

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