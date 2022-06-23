الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. قاتل طالبة جامعة المنصورة يُمثل الجريمة في نفس الموقع
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دولي

شاهد.. قاتل طالبة جامعة المنصورة يُمثل الجريمة في نفس الموقع

شاهد.. قاتل طالبة جامعة المنصورة يُمثل الجريمة في نفس الموقع
٠٥:١:٢٩ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قام الطالب المصري قاتل زميلته الطالبة بجامعة المنصورة في مصر، بتمثيل الجريمة أمام فريق من النيابة العامة ورجال الشرطة في موقع ارتكابه جريمة قتلها.
ونشرت وسائل إعلام مصرية، جزءًا من تصوير الواقعة، حيث ظهر القاتل وقد أحاطه رجال الشرطة وقام بتمثيل جريمته على أحد رجال الأمن، بينما ظهر رجل شرطة مسيطرًا على القاتل أثناء تمثيله الجريمة، إذ احتضنه بين يديه.

وظهر الطالب وهو يمثل كيفية تسديد 13 طعنة إلى الطالبة، ثم يقوم بنحرها في مشهد مروع.

جدير بالذكر أن مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، شهدت واقعة صادمة حيث قُتلت طالبة على يد زميلها أمام الحرم الجامعي وفي وضح النهار؛ وذلك إثر مشادة كلامية بينهما خلال ذهابهما لأداء الامتحانات.
وأحال النائب العام القاتل إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتي تكون عقوبتها الإعدام شنقًا.

الكلمات الدلالية:
جامعة المنصورة جريمة قاتل طالبة مصر

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