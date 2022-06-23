“الصحة” تُسجل 1002 إصابة جديدة بكورونا و1059 حالة تعافي

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت تعافي 1,059 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، مع تسجيل 10,024 حالة نشطة، فيما بلغ عدد الجرعات المعطاة بالمملكة، 66,700,629 جرعة.

وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 789,296 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا 770,077 حالة، كما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9.195 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.