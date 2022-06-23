تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا تضمن أمطارًا رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء ومناطق من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الرياض، وتشمل “الدوادمي والقويعية وعفيف “

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية وينبع والرايس وينبع النخل”.

3 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف والتعيرية وبقبق وراس تنورة”.

4 – منطقة الباحة، وتشمل ” الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد”.

5 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وأبو عريش واحد_المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وفيفا وهروب”.

6 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” ثول وجدة ورابغ والعرضيات والشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف وأضم وبني يزيد وميسان والشفا والطائف والهدا “.

7 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة “.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.



