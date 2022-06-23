الأولى منذ 158 عامًا.. ظاهرة فلكية في سماء المملكة تستمر 3 أيام (فيديو)

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أكد المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، أن سماء المملكة ستشهد بدءًا من فجر اليوم الخميس ولثلاثة أيام، ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 158 عامًا.

وأوضح هندي، في تغريدة مصحوبة بفيديو توضيحي له عبر حسابه بموقع تويتر، أن سكان العالم سيشاهدون ٦ أجرام من المجموعة الشمسية في الوقت نفسه، وبالترتيب نفسه بعد مداراتهم عن الشمس.

وأشار إلى أنه سيتم مشاهدة الأجرام متراصة من الشرق للغرب وبمسار مائل للجنوب، حيث يكون أبعد كوكب يرى بالعين المجردة زحل ثم المشترى فالمريخ ثم القمر، ثم الزهرة وأخيرًا عطارد الذى يشاهد قبل شروق الشمس بقليل.

وأضاف هندي، أن آخر مرة شوهدت هذه الأجرام متراصة كان يوم 5 مارس عام 1864، مشددًا على أن هذا التراص بين الكواكب لن يؤثر على الأحداث في الأرض كما يروج لها المنجمون.