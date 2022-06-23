الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار النفط تشهد تراجعًا يتجاوز 2%
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اقتصادية

أسعار النفط تشهد تراجعًا يتجاوز 2%

أسعار النفط تشهد تراجعًا يتجاوز 2%
٠٩:١:١٤ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استمرت أسعار النفط في تسجيل تراجع ملحوظ، اليوم، بعد أن هبطت بنسبة تجاوزت 2%، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.6 دولار أو 2.7% إلى 103.46 دولار للبرميل وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.5 دولار أو 2.3% إلى 109.22 دولار للبرميل.

وانخفض خاما القياس بما وصل إلى 3 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن نزلا بنحو 3% في الجلسة السابقة، والخامان عند أدنى مستوياتهما منذ منتصف مايو الماضي، فيما يعيد المستثمرون تقييم خطر الركود، والطلب على الوقود، وسط رفع أسعار الفائدة.

وبالأمس، تكبدت أسعار النفط تراجعًا بنسبة تجاوزت 5%، بأكثر من 5 دولارات للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 5 دولارات بنسبة 4.99% إلى 108.93 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 6 دولارات بنسبة 5.51% إلى 103.49 دولار للبرميل.

 

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أسعار النفط العقود الآجلة للنفط النفط يهبط جلسة التداول خام برنت

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