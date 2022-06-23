بالتفصيل.. ارتفاع الصادرات السلعية بالمملكة 98% وغير النفطية 36.6% خلال إبريل

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ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 98% في أبريل الماضي، بقيمة بلغت 137.1 مليار ريال على أساس سنوي مرتفعةً عن 69.3 مليار ريال في أبريل 2021، وذلك نتيجةً لارتفاع الصادرات النفطية بمقدار 60.5 مليار ريال بنسبة 123%.

وسجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا في أبريل بنسبة 36.6% بقيمة بلغت 27.4 مليار ريال مقابل 20 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الواردات بنسبة 11.2% عند 55.3 مليار ريال في إبريل 2022 مقابل 49.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 36.6% في إبريل الماضي، حيث بلغت 4.27 مليار ريال، مقابل 0.20 مليار، فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 5.1 مليار ريال، وبنسبة 3.5 %بالمقارنة مع شهر مارس 2022.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في شهر إبريل 2022 بنسبة 2.11%بمقدار 6.5 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 3.55 مليار ريال في شهر إبريل 2022 ،مقابل 7.49 مليار ريال في شهر إبريل 2021 ،كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق مارس 2022 بمقدار 6.0 مليار ريال وبنسبة 0.1%.

ونشرت الهيئة العامة للإحصاء، بيانًا، يوضح وضع التجارة الدولية للمملكة خلال شهر إبريل الماضي، وجاءت كالتالي:

1- إجمالي الصادرات 137.1 مليار ريال

2- إجمالي الواردات 55.3 مليار ريال

3- حجم التجارة 192.4 مليار ريال

4- الميزان التجاري 81.8 مليار ريال.

وجاءت أهم السلع المصدرة كالآتي:

1- المنتجات المعدنية 110.2 مليار ريال.

2- منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 10 مليار ريال.

3- اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 7.6 مليار ريال.

4- المعادن العادية ومصنوعاتها 2.4 مليار ريال.

5- عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة 1.8 مليار ريال.

أما أهم السلع المستوردة فجاءت كالآتي:

1-الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 10.4 مليار ريال.

2- عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة 8.2 مليار ريال.

3- المعادن العادية ومصنوعاتها 5.5 مليار ريال.

4- منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 5.5 مليار ريال.

65- المنتجات المعدنية 3.9 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة أن أهم الدول الشريكة للصادرات هي:

1- الصين بـ23.4 مليار ريال.

2- الهند بـ14.5 مليار ريال.

3- كوريا الجنوبية بـ12 مليار ريال.

4- اليابان 11.8 مليار ريال.

5- الولايات المتحدة بـ8.5 مليار ريال.

في حين جاءت الدول الشريكة للواردات كالآتي:

1- الصين 11 مليار ريال.

2- الولايات المتحدة الأمريكية 5.4 مليار ريال.

3- الهند 3.8 مليار ريال.

4- الإمارات 3.5 مليار ريال.

5- اليابان 2.7 مليار ريال.