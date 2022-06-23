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ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1500 قتيل وأكثر من 2000 مصاب

ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1500 قتيل وأكثر من 2000 مصاب
٠٥:١:٠٥ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أفغانية أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد ارتفع إلى 1500 قتيل وأكثر من 2000 مصاب.

وأكدت إدارة الكوارث على أن السلطات تواصل عمليات الإنقاذ، باستخدام طائرات هليكوبتر للوصول إلى الجرحى ونقل الإمدادات الطبية والغذاء، لافتة إلى أن عدد الضحايا قابل للزيادة، مؤكدة أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا.

وأوضحت أن الزلزال الذي ضرب أقاليم بكتيكا وننكرهار وخوست، دمر نحو 2000 منزل في جنوب شرق البلاد.

وأشارت إلى أن صعوبة الوصول للمنطقة التي ضربها الزلزال زادت من الكارثة، لافتة إلى أن باكستان تسعى لإقامة مخيم للنازحين من المناطق التي ضربها الزلزال قرب الحدود.

 فيما أعلنت حركة طالبان، أنها ليست قادرة على التعامل مع حادثة الزلزال بمفردها وطلبت الدعم الدولي، مؤكدة أن نقص المعدات الطبية والأدوية زاد من ضحايا الزلزال، حسب “العربية”.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً شدته 6.1 درجات هز أجزاء من أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح أمس، مؤكدة أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترًا من مدينة خوست في جنوب شرقي أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومترًا.

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أفغانستان باكستان حركة طالبان خوست زلزال أفغانستان مقياس ريختر

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