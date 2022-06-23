الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
مقتل 500 عسكري أوكراني بضربة روسية في نيكولايف
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دولي

مقتل 500 عسكري أوكراني بضربة روسية في نيكولايف

مقتل 500 عسكري أوكراني بضربة روسية في نيكولايف
١٢:١:١٦ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن ما يصل إلى 500 عسكري أوكراني لقوا حتفهم جراء ضربة بأسلحة عالية الدقة استهدفت موقعا في نيكولايف، الثلاثاء.

يأتي ذلك فيما قالت الاستخبارات البريطانية إن روسيا تستعد لنشر قوات كبيرة من وحدات الاحتياط في دونباس.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة يومية: “نتيجة لضربة بأسلحة عالية الدقة نفذتها القوات الجوية الفضائية الروسية في 21 يونيو، تم القضاء على ما يصل إلى 500 جندي من اللواء الميكانيكي 59 التابع للقوات الأوكرانية بأسلحتهم ومعداتهم التي كانت موجودة في ورشات مصنع بناء السفن “أوكيان” في مدينة نيكولايف”.

إلى ذلك؛ أكد الأوكرانيون أن الضربات الروسية “تدمر كل شيء” في مدينة ليسيتشانك الصناعية الاستراتيجية لقريبة من سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس شرق البلاد.

وكتب سيرغي غايداي، حاكم منطقة لوغانسك، حيث تتركز المواجهة بين الجيشين الروسي والأوكراني: “الجيش الروسي يدك ليسيتشانك بالمدفعية والصواريخ والقنابل الجوية وقاذفات الصواريخ”.

الكلمات الدلالية:
الاستخبارات البريطانية الدفاع الروسية دونباس نيكولايف

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